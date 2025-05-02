Зеленского жестко поставили на место после угроз на 9 Мая: Украина хочет теракты, Россия — готова ответить

Высказывания Владимира Зеленского о возможных действиях на День Победы в Москве вызвали волну возмущения и негодования в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде207 подписчиков
Популярные статьи
- "Харьков, Николаев и Одесса будут наши!": Назван новый план – Белоусов уже пустил его в ход
- Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» — настоящая катастрофа для НАТО. В США впечатлились возможностями уникального оружия
- Жирные цели для наших дронов — в Харькове положили западных наемников. Большие потери. Русские приготовились к новому броску
Свежие комментарии