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Царьград

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За что мог быть в розыске убивший школьника в ХМАО подросток? Версия

За что мог быть в розыске убивший школьника в ХМАО подросток? Версия

Убийство школьника в Ханты-Мансийске обрастает новыми деталями. Возможный преступник – подросток, которого разыскивают правоохранительные органы другой страны.

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