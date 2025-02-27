Прохождение основной сюжетной линии Split Fiction займет 12-14 часов До выхода Split Fict...

Прохождение основной сюжетной линии Split Fiction займет 12-14 часовДо выхода Split Fiction от Hazelight Studios и EA осталось совсем немного времени – кооперативное экшен-приключение выйдет 6 марта на PS5, Xbox Series X/S и PC.
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