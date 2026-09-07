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Живая Кубань

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Трагедия в Безенгийском ущелье: под лавиной остаются 10 человек. Что известно к этому часу

Трагедия в Безенгийском ущелье: под лавиной остаются 10 человек. Что известно к этому часу

Трагедия в Безенгийском ущелье: под лавиной остаются 10 человек. Что известно к этому часуВечером 6 сентября группа из 15 альпинистов попала под мощный сход лавины в Кабардино-Балкарии.

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