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Несекретные материалы

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  • вага карлито
    Ударный дрон он как снаряд управляемый! Слабость это  масса заряда ! Он может окопную войну прекратить навсегда! Не к...Россия в зоне СВО...
  • Олег Тимофеев
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Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ https://vz.ru/news/2023/11/19/. Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

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