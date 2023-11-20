Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ https://vz.ru/news/2023/11/19/. Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.