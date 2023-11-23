Сохранение хороших новостей при себе может заряжать энергией

Главное – научиться смаковать свои радости.Сохранение хороших новостей при себе в противовес рассказа о них другим людям, может заряжать энергией, сообщает The New York Times, ссылаясь на исследование, в котором приняли участие 2800 человек в возрасте от 18 до 78 лет.
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