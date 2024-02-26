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От гламура Милявской не осталось и следа: у изгнанной певицы началась другая жизнь

От гламура Милявской не осталось и следа: у изгнанной певицы началась другая жизнь

Артистка вышла на связь с подписчиками из-за границы. Лолита Милявская Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press60-летняя Лолита Милявская так и не смогла восстановить карьеру после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

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