Вертолет с популярным певцом пропал без вести в горах

В бразильском штате Санта-Катарина во время сильной грозы пропал вертолет Bell 430, на борту которого находились четыре человека, включая популярного кантри-певца и продюсера Рика Солло (Жералду Антониу де Карвалью) и бизнесмена Бруно Авелара, сообщает The Sun, перевел aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров прокоммент...
- Историк Гавришко ...
- ЛЛ Историк Гавришко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым