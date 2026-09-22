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Аргументы и Факты

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Вертолет с популярным певцом пропал без вести в горах

Вертолет с популярным певцом пропал без вести в горах

В бразильском штате Санта-Катарина во время сильной грозы пропал вертолет Bell 430, на борту которого находились четыре человека, включая популярного кантри-певца и продюсера Рика Солло (Жералду Антониу де Карвалью) и бизнесмена Бруно Авелара, сообщает The Sun, перевел aif.

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