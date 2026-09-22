Вертолет с популярным певцом пропал без вести в горах

В бразильском штате Санта-Катарина во время сильной грозы пропал вертолет Bell 430, на борту которого находились четыре человека, включая популярного кантри-певца и продюсера Рика Солло (Жералду Антониу де Карвалью) и бизнесмена Бруно Авелара, сообщает The Sun, перевел aif.