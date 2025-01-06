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В Госдуме рассказали о приоритетах весенней сессии

В Госдуме рассказали о приоритетах весенней сессии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Фракции Госдумы в весеннюю сессию сосредоточатся на законопроектах, направленных на обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации, а также мерах по борьбе с нелегальной миграцией, рассказали РИА Новости представители парламентских фракций.

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