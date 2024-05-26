Представитель МИД России Захарова призвала Польшу рассказать правду о «Северном потоке»

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому раскрыть правду о подрыве газопроводов «Северный поток».
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