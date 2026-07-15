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Стрикленд – об Амосове: «Он борется лучше Чимаева. Следующий чемпион, я гарантирую»

Шон Стрикленд сказал, что полусредневес Ярослав Амосов станет чемпионом UFC. «Он борется лучше Чимаева .

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