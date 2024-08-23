MATIC может вырасти на 450% по прогнозам аналитиков

За последние сутки цена MATIC выросла на 12,5%, достигнув на момент публикации $0,5303. Это движение стало особенно заметным, учитывая недавние минимумы токена, когда он торговался ниже $0,400 в начале этого месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии