Самый длинный заплыв на одном дыхании по дну бассейна

Эмбер Бурк, 35-летняя австралийка, занимается фридайвингом более 10 лет. Фридайверка из Австралии побила мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин, пройдя 112-метровое расстояние по дну бассейна.