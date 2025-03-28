Белгородская область: ВСУ бьют с трех сторон и копят силы на четвертом направлении

Российские войска на Краснояружском направлении Белгородской области продолжают зачищать Демидовку. Половина населенного пункта уже находится под контролем российских военных.
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