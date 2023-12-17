Европа без рождественских деликатесов: йеменские хуситы останавливают мировую торговлю через Красное море

Датский судоходный гигант Maersk дал указание своим судам полностью избегать прохода через Красное море после недавних ракетных ударов из Йемена, что привело к предупреждениям о существенных сбоях в цепочке поставок в преддверии Рождества.
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