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В Госдуме рассказали об уничтожении французских снайперов в зоне СВО

Российские войска периодически уничтожают французских, немецких, польских, болгарских и чешских снайперов, а также инструкторов, которые появляются на линии соприкосновения, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республикой, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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