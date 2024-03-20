В Госдуме рассказали об уничтожении французских снайперов в зоне СВО

Российские войска периодически уничтожают французских, немецких, польских, болгарских и чешских снайперов, а также инструкторов, которые появляются на линии соприкосновения, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республикой, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.