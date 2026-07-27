Иран сравнил удар Украины по судну с действиями анархистов перед Первой мировой

РЕН ТВ В украинском конфликте появилась перспектива появления второго фронта. Иран на официальном уровне пригрозил Киеву жестким ответом за атаку на их судно в Каспийском море, которая была зафиксирована 25 июля.
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