«Бекас» завершает производственный этап: опыт тамбовской команды послужит развитию отрасли

Фото: «Бекас" Читайте также: В Тамбовской области предложили провести День благотворительного труда в поддержку участников СВО Лаборатория «Тамбовской сетевой компании» подтвердила свою компетентность в национальной системе аккредитации Тамбовский пловец Дмитрий Паламарчук стал серебряным призёром первенства России Тамбовское предприятие «Бекас», занимавшееся разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов, завершает действующую производственную программу.