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Владимирские новости

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Владимирская область определила выплаты пострадавшим от терактов

Владимирская область определила выплаты пострадавшим от терактов

Во Владимирской области утвердили порядок выплат физическим и юридическим лицам, которым причинили ущерб в результате террористического акта, а также тем, кому навредили при его пресечении правомерными действиями.

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