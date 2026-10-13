Владимирская область определила выплаты пострадавшим от терактов

Во Владимирской области утвердили порядок выплат физическим и юридическим лицам, которым причинили ущерб в результате террористического акта, а также тем, кому навредили при его пресечении правомерными действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым