Наследство Пригожина: «Вагнер» делят между Минобороны, Росгвардией и Лукашенко

Путин обсудил будущее добровольцев с Евкуровым и экс-командиром ЧВК Сергей Аксенов Фото: AP/TAСС Ответ на вопрос о том, когда бойцы группы «Вагнер» вернутся в зону СВО, знают в Минобороны РФ, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.