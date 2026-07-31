Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 доказательств, что в общественных местах скучно не бывает

15 доказательств, что в общественных местах скучно не бывает

Казалось бы, что необычного может случиться во время обычной поездки в автобусе, похода в магазин или прогулки по улице? Но стоит оказаться среди людей, как жизнь порой подкидывает сюжеты, которые не придумал бы даже самый изобретательный сценарист.

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