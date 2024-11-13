NetherRealm показала геймплейный трейлер, посвящённый Призрачному лицу NetherRealm вы...

NetherRealm показала геймплейный трейлер, посвящённый Призрачному лицуNetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый Призрачному лицу, в котором, как и следовало ожидать, новый боец использует свои ножи по назначению.
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