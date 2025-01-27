"Заманила мошенников в ловушку" – жители Мытищ требуют премии для главы города за раскрытие мошенничества с подаренной квартирой

Георгий Корнев

Как,как. Да просто. Внедрилась в доверие Тахмине, подпоила её. Напела в уши, что можно сертификат на 24 милииона получить в лёгкую, и предложила предоставить список недостоверных документов. Ну а Тахмина на приманку клюнула. Ну уж так, "агент" Купецкая была убедительна, применяла алкоголь, нейролингвистическое программирование, что объект "операции" не смотря на то , что совершила хадж в Мекку и посути правоверная мусульманка, совершила уголовное преступление. Но это ещё не конец историии. "Операция" была на грани провла. Ну вручили сертифика на 24 миллиона, тому кто не заслуживает, ну возмутилось с десяток человек этим, а сертификат то уже у Тахмины. Необходимо вывести скандал на Российский уровень. Как сделать? А напомни, что 2 брата на СВО. Хотя взрослые брать я по законодательстве не совсем семья, даже не являются наследниками первой очереди, всё равно напомним. Тут же блогеры моментально выясняют, что на СВО братья ушли с зоны, после того как прикрыли их "бизнес" по торговле наркотой. И вот уже к "операции" подключаются представители Думы. Собираем совещание со всеми диаспорами, кроме русской общины, и начинаем наезжать на русскую общину. Тут уже и следственный комитет подключился. Всё, ловушка захлопнулась. За такую "сложную операцию", в пору Героя России давать. Ну уж без медали точно не останется. Иначе возникнет вопрос : "Кто её на такую должность назначил?" P. S. Сложнее была только отписка в фильме от создателей "Улиц рабитых фонарей". Точно не помню смысл. Нашли труп в сумке с застёгнутым замком на дне реки, семь ножевх ран.. У следователь "горят" показатели, висяк на горизонте. Отписка. Шёл чаловек по улице с сумкой. Остановился на мосту. Нанёс себе семь ножевых ран, при этом сумку выпустил из рук. Сумка полетела в низ, но зацепилась за выступ на мосту. Когда убитый начал падать с моста, он попал в сумку. Порывом ветра сумку с телом сдуло в реку. Когда течение волокло сумку по дну, трением об камни закрыло замок. Вывод: самоубийство., в возбуждении уголовного дела отказать. Там типа юмора в кино. Заявление по Купецкой напоминает эту отписку.