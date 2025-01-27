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"Заманила мошенников в ловушку" – жители Мытищ требуют премии для главы города за раскрытие мошенничества с подаренной квартирой

"Заманила мошенников в ловушку" – жители Мытищ требуют премии для главы города за раскрытие мошенничества с подаренной квартирой

Avia.pro - СМИ В Подмосковье разгорается скандал, который вряд ли утихнет в ближайшее время. Семья многодетной матери Тахмины Самадовой, получившая сертификат на жилищную субсидию в размере 24 миллионов рублей, оказалась в центре обвинений в мошенничестве.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Как,как. Да просто. Внедрилась в доверие Тахмине, подпоила её. Напела в уши, что можно сертификат на 24 милииона получить в лёгкую, и предложила предоставить список недостоверных документов. Ну а Тахмина на приманку клюнула. Ну уж так, &quot;агент&quot; Купецкая была убедительна, применяла алкоголь, нейролингвистическое программирование, что объект &quot;операции&quot; не смотря на то , что совершила хадж в Мекку и посути правоверная мусульманка, совершила уголовное преступление.  Но это ещё не конец историии. &quot;Операция&quot; была на грани провла. Ну вручили сертифика на 24 миллиона, тому кто не заслуживает, ну возмутилось с десяток человек этим, а сертификат то уже у Тахмины. Необходимо вывести скандал на Российский уровень. Как сделать? А напомни, что 2 брата на СВО. Хотя взрослые брать я по законодательстве не совсем семья, даже не являются наследниками первой очереди, всё равно напомним.  Тут же блогеры моментально выясняют, что на СВО братья ушли с зоны, после того как прикрыли их &quot;бизнес&quot; по торговле наркотой.  И вот уже к &quot;операции&quot; подключаются представители Думы. Собираем совещание со всеми диаспорами, кроме русской общины, и начинаем наезжать на русскую общину. Тут уже и следственный комитет подключился. Всё, ловушка захлопнулась. За такую &quot;сложную  операцию&quot;, в пору Героя России давать. Ну уж без медали точно не останется. Иначе возникнет вопрос : &quot;Кто её на такую должность назначил?&quot;   P. S. Сложнее была только отписка в фильме от создателей &quot;Улиц рабитых фонарей&quot;. Точно не помню смысл. Нашли труп в сумке с застёгнутым замком на дне реки, семь ножевх ран.. У следователь &quot;горят&quot; показатели, висяк на горизонте.  Отписка. Шёл чаловек по улице с сумкой. Остановился на мосту. Нанёс себе семь ножевых ран, при этом сумку выпустил из рук. Сумка полетела в низ, но зацепилась за выступ на мосту. Когда убитый начал падать с моста, он попал в сумку. Порывом ветра сумку с телом сдуло в реку. Когда течение волокло сумку по дну, трением об камни закрыло замок. Вывод: самоубийство., в возбуждении уголовного дела отказать. Там типа юмора в кино. Заявление по Купецкой напоминает эту отписку.
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1 час.
Александр Серегин
...интересно а сколько &quot;главе&quot;отвалили от сертификата???
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1 час.
роман романыч
адвокаты хорошо поработали,чтоб отмазать
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56 мин.

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