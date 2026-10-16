‼️🇺🇸🇺🇦Это позор. Если Россия и Украина придут к урегулированию, то это будет без участия Зеленского, — Трамп ▪️Президент США жёстко раскритиковал Зеленского, заявив, что с Путиным договариваться легче.
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