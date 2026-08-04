Мишустин рассказал о развитии туризма в ходе визита в Республику Алтай

Туризм внутри России развивается, становится более разноплановым и подходящим для путешественников любого возраста и уровня доходов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства, которое проходит в Республике Алтай.