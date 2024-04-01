В Приморском крае прошла профилактическая акция «Дорожная грамматика весенних дорог»

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции одела МВД России «Черниговский» совместно с представителями общественного движения «Родительский патруль» организовали профилактическую акцию «Дорожная грамматика весенних дорог».
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