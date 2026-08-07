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Аргументы недели

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Справедливость и закон против откровенной фальсификации

Справедливость и закон против откровенной фальсификации

Ложь в правду рядилась, да о правду и разбилась!Или борьба Фёдора Смирнова с фальсификацией. Редакция издания обратила внимание на интересное дело, которое слушается с 2023 года в Арбитражном суде Московской области по исковому заявлению Фёдора Смирнова к обществу с ограниченной ответственностью НПП «Тепловые агрегаты и системы» (ООО НПП «ТАИС») о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества.

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