Справедливость и закон против откровенной фальсификации

Ложь в правду рядилась, да о правду и разбилась!Или борьба Фёдора Смирнова с фальсификацией. Редакция издания обратила внимание на интересное дело, которое слушается с 2023 года в Арбитражном суде Московской области по исковому заявлению Фёдора Смирнова к обществу с ограниченной ответственностью НПП «Тепловые агрегаты и системы» (ООО НПП «ТАИС») о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества.