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Американское ЦРУ создало Telegram-канал, через который пытается вербовать граждан России

Американское ЦРУ создало Telegram-канал, через который пытается вербовать граждан России

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов создало канал в Telegram, с помощью которого предпринимает попытки вербовки граждан Российской Федерации.

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