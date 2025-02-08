Новейшие спутники «Роскосмоса» помогут точнее предсказывать землетрясения

Космический аппарат «Ионосфера-М» в полете, взгляд художника / © Е. Германюк / ИКИ РАН Новые спутники благодаря комплексу целевой аппаратуры позволяют проводить прямые измерения ионосферы, создавая ее глобальную карту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии