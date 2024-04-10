Барнаулец забрал у девушки пиво и сигареты с помощью ножа, когда не сработало обаяние

Вначале он пытался уговорить продавца продать ему в долг, а когда получил отказ, вытащил нож В Алтайском крае по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на круглосуточный торговый павильон, сообщает региональное МВД.
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