Автоэксперт Кадаков: штраф в 100 тысяч рублей для самокатчиков – эффективная мера

Штраф – это на сегодняшний день самая эффективная мера против нарушений пользователями кикшеринга. В том числе это касается недобросовестных россиян, которые вдвоем катаются на одном самокате, заявил RT автоэксперт, главред журнала "За рулем" Максим Кадаков.
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