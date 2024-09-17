Автоэксперт Кадаков: штраф в 100 тысяч рублей для самокатчиков – эффективная мера

Штраф – это на сегодняшний день самая эффективная мера против нарушений пользователями кикшеринга. В том числе это касается недобросовестных россиян, которые вдвоем катаются на одном самокате, заявил RT автоэксперт, главред журнала "За рулем" Максим Кадаков.