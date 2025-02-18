В центре внимания депутатов ЗСК — поддержка участников СВО и членов их семей

Как подчеркнул Юрий Бурлачко, вот уже третий год защитники Отечества — военнослужащие, мобилизованные, добровольцы выполняют задачи спецоперации, а государство оказывает им и членам их семей помощь и поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии