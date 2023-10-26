ЕК расследует появление китайской фирмы на бизнес‑форуме Global Gateway

РИАМО - 26 окт. Европейская комиссия расследует, как компания Energias de Portugal SA, крупнейшим акционером которой является китайское государственное предприятие, оказалась в ее консультационном совете по проекту Global Gateway, сообщает РБК.
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