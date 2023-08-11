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Генпрокуратура потребовала пересмотреть уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, оскорбившего мальчика за шапку с буквой Z

Генпрокуратура потребовала пересмотреть уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, оскорбившего мальчика за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z Генеральная прокуратура изучила решение суда и нашла нарушения Уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции, прекращенное судом в Екатеринбурге, будет пересмотрено.

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Комментарии
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Игорь Морозов
надо не только их судить, а ещё и  сажать как врагов народа и предателей, изменников Родины. Эти мрази уже зажрались и сделали из своей профессии бизнес , кто больше заплатит тот и прав. Может я всё написал эмоционально, но по факту верно. Нельзя ворам грозить пальчиком . надо их наказывать по максимому. А не   грозить имсроком до 1-года, снятие с должности  и запрет заниматься судейской деятельностью ещё год. просто мерзко от таких наказаний этим предателям.
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2 час.
Иван Ребров
&quot;....но если само судейское сообщество не будет изгонять подобных тварей из судейских рядов....&quot;  (с) Пчёлы против мёда ?     😜
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1 час.
Евгений Мангуш
Как-то странно получается, что кроме Хинштейна это больше никому в ГД не надо?
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1 час.

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