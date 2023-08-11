Генпрокуратура потребовала пересмотреть уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, оскорбившего мальчика за шапку с буквой Z

Игорь Морозов

надо не только их судить, а ещё и сажать как врагов народа и предателей, изменников Родины. Эти мрази уже зажрались и сделали из своей профессии бизнес , кто больше заплатит тот и прав. Может я всё написал эмоционально, но по факту верно. Нельзя ворам грозить пальчиком . надо их наказывать по максимому. А не грозить имсроком до 1-года, снятие с должности и запрет заниматься судейской деятельностью ещё год. просто мерзко от таких наказаний этим предателям.