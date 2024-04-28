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Нико Росберг о завершении карьеры: «У меня был контракт – если бы я продолжил гоняться, то легко заработало бы еще 100 млн евро»

Росберг мог заработать еще 100 млн евро в случае продолжения карьеры в «Ф-1». Чемпион 2016 года в свое время неожиданно принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» – сразу после того, как завоевал свой первый и единственный титул.

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