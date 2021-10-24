«Газпром» накопил рекордные запасы газа. Еврокомиссия проверит рынок на предмет спекуляций

Россия накопила рекордный объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), показатель достиг 72,6 млрд. кубометров, – сообщил сегодня, 22 октября, департамент информационной политики ПАО «Газпром».
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