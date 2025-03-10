В Калужской области уничтожили почти 6 тонн «икры» непонятно из чего

ООО «ТаймФиш» из Балабанова производила фальшивую икру из сырья невыясненного происхождения. К рыбе эта продукция точно отношения не имелаКак мы уже писали, ООО «ТаймФиш» из Балабанова производила фальшивую икру из сырья невыясненного происхождения.