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Калужские новости

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В Калужской области уничтожили почти 6 тонн «икры» непонятно из чего

В Калужской области уничтожили почти 6 тонн «икры» непонятно из чего

ООО «ТаймФиш» из Балабанова производила фальшивую икру из сырья невыясненного происхождения. К рыбе эта продукция точно отношения не имелаКак мы уже писали, ООО «ТаймФиш» из Балабанова производила фальшивую икру из сырья невыясненного происхождения.

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