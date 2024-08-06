В Петрозаводске вынесли приговор водителю опрокинувшейся маршрутки

Петрозаводский городской суд привлек 54-летнего местного жителя к административной ответственности. Водителя автобуса судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.
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