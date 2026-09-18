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Русская весна

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Минтруд: миллион рублей за рождение десяти детей

Минтруд: миллион рублей за рождение десяти детей

Единовременную выплату в 1 миллион рублей начнут получать матери-героини с 1 января 2027 года, говорится в соответствующем проекте.

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