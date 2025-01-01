Экс-игрок Высшей лиги Словакии Штайнхюбель – игрок СКА

СКА подписал экс-игрок национальной сборной Словакии U-18 и U-19 Христиана Штайнхюбеля. На профессиональном уровне полузащитник играл в Первой и Высшей лиге Словакии, в Кубке Словакии и Чехии, а также в квалификационных матчах Лиги Европы.