В Думе Иркутска обсудили меры по улучшению качества жизни: новые рабочие группы, управление общественными пространствами

ИРКУТСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Думе города Иркутска прошли заседания постоянных комиссий, на которых депутаты рассмотрели комплекс мер, направленных на повышение качества жизни горожан.
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