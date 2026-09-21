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В Думе Иркутска обсудили меры по улучшению качества жизни: новые рабочие группы, управление общественными пространствами

В Думе Иркутска обсудили меры по улучшению качества жизни: новые рабочие группы, управление общественными пространствами

ИРКУТСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Думе города Иркутска прошли заседания постоянных комиссий, на которых депутаты рассмотрели комплекс мер, направленных на повышение качества жизни горожан.

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