В Казани закрыли кафе из-за шести случаев кишечной инфекции

Шесть случаев кишечной инфекции зарегистрировано у посетителей кафе «Азу» в Казани. Из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований заведение закрыто, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
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