Застрявший на Неве сухогруз удалось сдвинуть с места

Сухогруз «Пола Калиста», застрявший на Неве, смогли сдвинуть с места. Для его прохода внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщила с места событий ночью 2 декабря корреспондент телеканала «78.
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