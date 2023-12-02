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Застрявший на Неве сухогруз удалось сдвинуть с места

Застрявший на Неве сухогруз удалось сдвинуть с места

Сухогруз «Пола Калиста», застрявший на Неве, смогли сдвинуть с места. Для его прохода внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщила с места событий ночью 2 декабря корреспондент телеканала «78.

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