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Suzuki выпустил «дикую» версию Jimny

Suzuki выпустил «дикую» версию Jimny

В Малайзии теперь есть собственная ограниченная серия Jimny, и она выглядит довольно интересно. В Suzuki Malaysia признают, что это чисто эстетическое обновление, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу очень привлекательный внешний вид.

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