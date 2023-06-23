Suzuki выпустил «дикую» версию Jimny

В Малайзии теперь есть собственная ограниченная серия Jimny, и она выглядит довольно интересно. В Suzuki Malaysia признают, что это чисто эстетическое обновление, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу очень привлекательный внешний вид.
В Малайзии теперь есть собственная ограниченная серия Jimny, и она выглядит довольно интересно. В Suzuki Malaysia признают, что это чисто эстетическое обновление, но оно, безусловно, придает маленькому кроссоверу очень привлекательный внешний вид.
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