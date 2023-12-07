Собянин: В Москве создана уникальная авиаслужба экстренного реагирования

Город пополняет авиационно-техническую базу авиацентра, обучает персоналС начала текущего года пилоты Московского авиационного центра совершили больше 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП.
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