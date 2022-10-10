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Мишустин утвердил меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

Мишустин утвердил меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

РИАМО - 10 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в условиях частичной мобилизации правительство согласовало план, который предусматривает первоочередные меры поддержки предпринимательства, сообщает Федеральное агентство новостей.

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