Мишустин утвердил меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации

РИАМО - 10 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в условиях частичной мобилизации правительство согласовало план, который предусматривает первоочередные меры поддержки предпринимательства, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО - 10 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в условиях частичной мобилизации правительство согласовало план, который предусматривает первоочередные меры поддержки предпринимательства, сообщает Федеральное агентство новостей.
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