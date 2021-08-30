Член Общественного совета из Саратовской области призвала земляков сделать прививку от ковида

Личным опытом участия в прививочной кампании поделилась член Общественного совета при МО МВД России «Балашовский» Наталья Еремина, призвав жителей региона позаботиться о здоровье – своем и окружающих.
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