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Журнал «Профиль»

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Проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями представили в Минцифры

Проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями представили в Минцифры

Документ, опубликованный для общественного обсуждения во вторник, 21 июля 2026 года, определяет приоритеты, цели и задачи развития системы противодействия правонарушениям в цифровой сфере на период до 2035 года.

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