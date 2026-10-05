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РИА Новый день

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«Немузей мусора» открылся, но принимает на переработку не все

«Немузей мусора» открылся, но принимает на переработку не все

На прошлой неделе после двухлетнего простоя возобновил работу «Немузей мусора» на ул. Антона Валека, 12.

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