«Немузей мусора» открылся, но принимает на переработку не все

На прошлой неделе после двухлетнего простоя возобновил работу «Немузей мусора» на ул. Антона Валека, 12.
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