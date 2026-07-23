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Царьград

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Гидрометцентр предупредил о солнце в дождливые дни конца июля

Гидрометцентр предупредил о солнце в дождливые дни конца июля

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила о необходимости осторожности при прогулках в ближайшие дни: несмотря на дождливую погоду, солнце будет активно и требует защиты кожи и глаз.

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